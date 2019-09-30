На Южном шоссе в Самаре в ДТП пострадала женщина

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В Самаре 29 сентября произошло ДТП. Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигался по Южному шоссе со стороны Уральского шоссе в направлении Заводского шоссе. При выполнении маневра разворота, не занял крайнее положение на проезжей части, предназначенное для движения в данном направлении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота». В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Лада», 1955 года рождения, она была госпитализирована, сообщает облМВД.