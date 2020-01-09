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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

9 января 2020 13:49
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На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
.Его стоянка находилась в 200 км от ближайшего населенного пункта.

На Чукотке нашли бригадира оленеводческой бригады "Пионер", который пропал больше двух недель назад, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Эгвекинот.
Он рассказал, что оленевод пропал 21 декабря по пути в село Рыркайпий, куда выехал на снегоходе.
"Его нашли, он жив-здоров, но похудел, потому что не ел 16 дней. Его нашли в балке, сейчас везут в село Рыркайпий, еще не доехали. В медицинской помощи он не нуждается", — добавил собеседник агентства, пояснив, что поисковая группа сообщила об обнаружении пропавшего по спутниковому телефону.
Как рассказал РИА Новости представитель администрации Эгвекинота, оленевод выжил, так как топил рыбацкий балок, где укрылся, подручными материалами.

"Он выехал в Рыркайпий и заблудился. Постоянно шли поиски, вертолет вылетал 26 декабря на место, где в последний раз мужчина выходил на связь со спутникового телефона, потом он разрядился. В итоге мужчину нашли в другом месте, в 200 километрах от Рыркайпия. Его нашел местный житель — поисковая группа из числа жителей Рыркайпия также искала все праздники", — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина сильно исхудал, но его состояние удовлетворительное. Тем не менее в селе его осмотрят медики.
"Когда его нашли, его чуть-чуть покормили. Это счастливый случай, что человек выжил в тундре столько дней", — добавил представитель администрации.

© Фото : Администрация Городского Округа Эгвекинот/А.Крымов

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