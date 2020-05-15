Мужчина ударил работника петербургского метро в ответ на просьбу надеть защитную маску
15 мая 2020 14:00
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Мужчина ударил работника петербургского метро в ответ на просьбу надеть защитную маску. Инцидент произошел на станции "Нарвская». Агрессивного пассажира, который пытался скрыться, задержали, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает управление МВД по Петербургу и Ленобласти.
Пострадавший обратился в больницу, ему оказана медицинская помощь. Нападавшим оказался неработающий 34-летний мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков, передает Радио Маяк.
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