Молния опасна тогда, когда за вспышкой следует раскат грома

208

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома, сообщили в пресс-службе МЧС. По словам специалистов ведомства, чтобы уберечься от удара молнии, во время грозы не нужно разговаривать по телефону, заниматься спортом, находиться вблизи деревьев и растапливать печь. При грозовом фронте в сельской местности необходимо закрыть все дымоходы и вентиляционные отверстия, окна и двери.Кроме того, в МЧС предупредили, что во время грозы нельзя близко подходить к окну, электропроводке и антенне. По возможности стоит выключить телевизор и другие электробытовые приборы. В ведомстве добавили, что от удара молнии не нужно прятаться возле высоких деревьев. При грозе лучше всего отойти подальше от берега водоёма и спуститься с возвышенного места в низину, передает Радио Маяк.