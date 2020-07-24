Молния опасна тогда, когда за вспышкой следует раскат грома
24 июля 2020 11:06
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Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома, сообщили в пресс-службе МЧС. По словам специалистов ведомства, чтобы уберечься от удара молнии, во время грозы не нужно разговаривать по телефону, заниматься спортом, находиться вблизи деревьев и растапливать печь. При грозовом фронте в сельской местности необходимо закрыть все дымоходы и вентиляционные отверстия, окна и двери.
Кроме того, в МЧС предупредили, что во время грозы нельзя близко подходить к окну, электропроводке и антенне. По возможности стоит выключить телевизор и другие электробытовые приборы. В ведомстве добавили, что от удара молнии не нужно прятаться возле высоких деревьев. При грозе лучше всего отойти подальше от берега водоёма и спуститься с возвышенного места в низину, передает Радио Маяк.
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