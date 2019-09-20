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Ливень в Самарской области побил рекорд 50-летней давности

20 сентября 2019 10:59
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Ливень в Самарской области побил рекорд 50-летней давности
Непогода перекрыла максимум в 6 населённых пунктах.

Синоптики подсчитали, сколько осадков выпало в Самарской области в четверг, 19 сентября. Как оказалось, непогода побила несколько рекордов.

— Перекрытие абсолютного суточного максимума по количеству осадков зафиксировали в Тольятти. Здесь выпало 21,6 мм. Это на 7,7 мм больше, чем в 1970 году, — рассказали в Приволжском УГМС.

Кроме автограда рекорд был побит в Новодевичьем. По данным синоптиков, здесь выпало 23,7 мм осадков, что на 8,4 мм больше, чем в 1987 году.

В число рекордсменов также попали Серноводск, Кинель-Черкассы и Челно-Вершины. Здесь ливень перекрыл местные максимумы 1988 года на 6,3 мм (было 10,4 мм), 4,6 мм (было 12,3 мм) и 13,3 мм (было 10,2 мм) соответственно.

Самое большое же количество осадков выпало в Клявлино — 25,9 мм. По подсчётам синоптиков, в прошлом году было 12,5 мм.

Непогода обрушилась на Самарскую область в ночь на четверг, 19 сентября. В регион пришёл ураган с сильным ветром и дождём, пишет 63.ру.


Фото pixabay.com
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