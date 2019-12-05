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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Иномарка врезалась в большегруз на трассе М-5 в Самарской области

5 декабря 2019 14:00
153
Иномарка врезалась в большегруз на трассе М-5 в Самарской области
Грузовик стоял на обочине.

В Ставропольском районе на 1001 км трассы М-5, в районе п. Винтай произошло столкновение легкового автомобиля Шкода и большегруза МАН.

Изначально в ДТП участвовали автомобиль Нива и большегруз. В аварии никто не пострадал. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ освободили проезжую часть для оформления дорожно-транспортного происшествия. В это время водитель на автомобиле Шкода на большой скорости врезался в стоящий на обочине большегруз МАН.

В 12:26 спасатели техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области были направлены к месту ДТП. В результате столкновения водитель легкового автомобиля Шкода получи тяжёлые травмы и был зажат в салоне своего автомобиля. Мужчина потерял сознание.

В 14:00 спасатели деблокировали водителя и передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу, сообщает ПСС по Самарской области.

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