ГИМС напоминает самарцам правила безопасности на водных объектах в осенний период

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Во избежание несчастных случаев на воде инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам напоминают любителям рыбной ловли меры предосторожности:Перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга и черпака для отлива воды. Необходимо постоянно поддерживать определенный порядок. Это значит, что рюкзак, снасти, принадлежности должны быть сложены на своих местах, чтобы они не мешали действиям рыболова, не стесняли его, уложите их вдоль борта и на днище лодки позади себя, а все остальное на кормовое сиденье.Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет вам спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.Если лодка вдруг начнет протекать, на этот случай под рукой всегда должен быть наготове черпак, которым можно будет вычерпать воду.Не ставьте лодку непосредственно на фарватере, где регулярно ходят речные суда, поскольку вы можете не успеть во время сняться с якоря и отплыть на безопасное расстояние, когда появится необходимость в этом. Границы фарватера обычно обозначаются условными знаками и сигналами, за которые категорически запрещается заплывать на гребных судах, тем более устанавливать их на якоря для ужения рыбы.Не выходите на воду при высокой волне, особенно на резиновых лодках.Без особой необходимости не надо становиться на лодке стоя. Даже при ловле спиннингом надо научиться действовать этой снастью сидя, что вполне возможно. Во время ловли не спешите. Если нужно переменить место, делайте это, пригнувшись и держась за сиденье или борта лодки, не перегибайтесь через борт.Если на водоеме гуляет высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами.Меры безопасности при ловле рыбы с резиновой лодки или байдаркиСегодня многие рыболовы пользуются разборными байдарками и резиновыми лодками. Кроме сказанного выше, на таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к проколу резины и самым печальным последствиям.Не следует ставить резиновые лодки и байдарки на якорь далеко от берега, а при появлении даже средней волны необходимо прекратить ужение и вернуться на берег. Такие плавсредства очень неустойчивы, поэтому вставать в них во весь рост нельзя, даже перегибаться за борт небезопасно.Не рекомендуется пользоваться разборными байдарками и резиновыми лодками начинающим рыболовам.Что делать если лодка опрокинулась далеко от берега?Запомните, что при аварии лодка сначала ложится на бок, а затем переворачивается вверх дном. Бессмысленно забираться на перевернувшуюся лодку, она неустойчива и неминуемо опрокинется. Если вы не умеете плавать, не теряйте самообладания: ухватитесь за лодку с носа или кормы и, действуя рукой, ногами, постарайтесь вывести ее на мелкое место. Перевернувшаяся лодка может спасти несколько человек; надо только осторожно держаться за корму или нос лодки, погрузившись в воду до подбородка.Запрещается:1. Катание детей на лодке до 16 лет без сопровождения взрослых.2. Перегружать лодку сверх установленной нормы.3. Пересекать курс теплоходов и катеров, близко подходить к ним и двигаться по судовому ходу.4. Пользоваться лодкой лицам в нетрезвом виде.