Дмитрия Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Фомина
24 сентября 2019 13:02
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"От себя лично и от имени Правительства Самарской области, выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Владимира Николаевича Фомина – экс-главы городского округа Новокуйбышевск.
Благодаря профессионализму, компетентности, деловым и личностным качествам Владимир Николаевич снискал репутацию высококвалифицированного специалиста, успешного, ответственного руководителя.
Его вклад в развитие нефтехимической отрасли, укрепление социально-экономического потенциала городского округа Новокуйбышевска трудно переоценить. Как истинный патриот, несмотря на проблемы со здоровьем, Владимир Николаевич в непростой для родного города период взял на себя руководство городом и сделал все возможное на благо своих земляков.
Память о нашем товарище, посвятившем свою жизнь честному труду и родной земле, навсегда сохранится в наших сердцах!
Светлая память!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров".
Фото pixabay.com
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