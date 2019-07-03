Девять человек пострадали при обрушении на спортивных играх в Якутии
3 июля 2019 13:38
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Девять человек пострадали во время республиканских VII Спортивных игр в многофункциональном спортивном зале имени Н. Захарова-Сахаачча в Амгинском улусе Якутии в результате обрушения деревянной конструкции, сообщает РИА "Новости" .
— На игру сборных Амгинского улуса и Нерюнгринского района пришло огромное число болельщиков, не все смогли поместиться на зрительские трибуны спорткомплекса. Некоторые из них забрались на неположенные ограждения батареи вдоль стен. В пылу азарта болельщики вели себя очень активно, и деревянная конструкция не выдержала и обрушилась, — пояснил агентству спортивный обозреватель Александр Посельский.
Он добавил, что среди пострадавших девять человек — болельщики и лидеры женской команды по волейболу Амгинского улуса. Некоторые потеряли сознание.
— Скорая прибыла очень оперативно. С места увезли девятерых. Сейчас всех, кроме одного, отпустили по домам, — добавил Посельский.
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