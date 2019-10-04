Арест имущества побудил тольяттинца оплатить штраф

155

Тольяттинец был остановлен сотрудниками ГИБДД и заподозрен должностными лицам в том, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался от законного требования представителей Госавтоинспекции пройти медицинское освидетельствование, совершив тем самым административное правонарушение по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебным приставом совершен выход по месту жительства гражданина. Ему было вручено постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также требование о предоставлении имущества для составления акта описи и ареста. Однако требования судебного пристава должником исполнены не были, в связи с чем в отношении него был составлен протокол по ст. 17.14 КоАП РФ.После составления протокола мужчина осознал, что исполнить решение суда ему придется. Он предоставил судебным приставам в доступ квартиру для составления акта описи и ареста имущества. Однако, понимая, что с арестованной техникой придется расстаться, если долг не оплатить, мужчина на следующий же день полностью погасил задолженность.