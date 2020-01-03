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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

7-летний ребёнок случайно проглотил AirPod

3 января 2020 10:40
181
7-летний ребёнок случайно проглотил AirPod
Врачи заверили, что нет ничего страшного в этой ситуации.

7-летнему мальчику из Джорджии подарили на Рождество коробку с новенькими AirPods. Однако через пару дней он случайно проглотил один наушник, и мама повезла его в отделение скорой помощи.

В Детском медицинском центре Атланты Эгельстон подтвердили, что мальчик и правда проглотил аксессуар. Врачи заверили, что нет ничего страшного в этой ситуации, здоровью парня ничего не угрожает. Но наушник вряд ли будет потом работать, пишет iphones.ru.
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