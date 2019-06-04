За затопление квартиры тольяттинка задолжала своей соседке 75 тысяч рублей
4 июня 2019 09:46
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При этом она чуть не лишилась иномарки.
Квартиру гражданки С. из г. Тольятти затопила ее соседка сверху. Чтобы истребовать с виновников отвалившихся от стен обоев и вздувшегося ламината компенсацию, женщина обратилась в суд. Ознакомившись с материалами дела, служители закона приняли решение обязать гражданку А. возместить гражданке С. полученный ущерб и выплатить 75 тысяч рублей.
В отделе судебных приставов Автозаводского района № 1 г. Тольятти в отношении
гражданки А. было возбуждено исполнительное производство о взыскании материального ущерба.
В результате полученных ответов работниками Службы было установлено, что гражданка А. является владелицей автомобиля марки «Opel». В рамках исполнительного производства судебными приставами был составлен акт описи и ареста транспортного средства с целью его дальнейшей реализации в счет погашения задолженности.
На следующей же день после ареста автомобиля гражданка А. полностью погасила имеющуюся перед гражданкой С. задолженность в размере 75 тысяч рублей.
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