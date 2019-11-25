За неуплату штрафа житель Самарской области арестован на 5 суток
25 ноября 2019 11:50
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Житель Шенталинского района Самарской области, находясь в общественном месте в неподобающем виде, отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения без уважительных причин. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.
Несмотря на то, что мужчина знал о назначенном ему административном штрафе, от погашения задолженности он уклонялся. В связи с этим судебным приставом-исполнителем в отношении гражданина Р. был составлен протокол. Мировой судья постановил признать гражданина Р. виновным и назначить наказание в виде административного ареста.
Теперь мужчине придется не только погасить административный штраф, но и провести 5 суток под арестом.
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