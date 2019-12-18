В Жигулевске иномарка слетела и дороги и врезалась в пень

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Вечером во вторник, 17 декабря, на Отважном проезде в Жигулевске “Шевроле”, которым управлял 28-летний водитель, попал в ДТП.Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, мужчина не выбрал безопасную скорость, и автомобиль, потерявший управ­ление, вылетел с дороги. Там “Шевроле” врезался в пень.В результате аварии постра­давшему водителю назначили амбула­торное лечение.