В Тольятти Росгвардией задержан житель Подмосковья, объявленный в федеральный розыск

111

Находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию об инциденте в одной из гостиниц. В заведении, расположенном на улице 70 лет Октября, сработала «тревожная кнопка». Стражи правопорядка незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.К прибывшим на место патрульным за помощью обратился администратор гостиницы. Он пояснил, что один из постояльцев ведет себя вызывающе, пристает к другим посетителям. Установив личность мужчины, сотрудники Росгвардии выяснили, что он является жителем Подмосковья и находится в федеральном розыске. Полицейские Брянской области искали его как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания.Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.