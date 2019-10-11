В Самаре столкнулись две вазовские легковушки, одна перевернулась

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ДТП произошло в 14:30 10 октября Самаре. Мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по пр. Кирова со стороны ул. Черемшанская в направлении ул. Стара – Загора на пересечении пр. Кирова и ул. Мирная. При выполнении маневра поворота налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу транспортному средству, в результате чего столкнулся с автомобилем «Лада Калина», под управлением водителя 1988 года рождения. Автомобиль «Лада Гранта» после столкновения перевернулся. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Лада Калина», ему было назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.