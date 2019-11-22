На ул. Николая Панова в Самаре произошло ДТП, пострадала женщина

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ДТП произошло в Самаре 21 ноября. Мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем «Рено», двигался по ул. Н.Панова со стороны ул. Мичурина в направлении ул. Подшипниковая.На нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Датсун», под управлением водителя 1982 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Датсун», она была госпитализирована, сообщает облМВД.