На Мирной в Самаре из-под земли забил 20-метровый фонтан
28 мая 2019 12:34
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Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла коммунальная авария. На улице Мирной из-под земли забил 20-метровый фонтан. Очевидцы сняли видео на месте происшествия.
— Гейзер проснулся в районе дома № 162. Бушевал не меньше 30 минут. Люк колодца просто выбило. Повезло, что в это время рядом не было автомобилей, — рассказали свидетели происшествия.
Сейчас коммунальные службы выясняют причины прорыва трубы. Известно, что авария произошла на частных теплосетях, пишет 63.ру.
Фото: «АБСОЛЮТ — Ворота в Поволжье» / Instagram.com
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