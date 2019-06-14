18-летний водитель «Фольксваген» в Самаре врезался в столб

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ДТП произошло в Самаре 13 июня. 18-летний водитель «Фольксваген» двигался по улице Промышленности со стороны улицы Авроры в направлении улицы Партизанская. По предварительной версии полицейских, автомобилист съехал на обочину и столкнулся со световой опорой. В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.