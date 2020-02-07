45-летний мужчина погиб во время пожара в троллейбусе в Самаре
7 февраля 2020 12:49
113
Специалисты разбираются в обстоятельствах пожара в Самаре, в котором погиб один человек. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 06:21 в четверг. Оказалось, в депо на улице Чкалова горит обшивка троллейбуса.
По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила шесть кв.м. На место событий выехали 12 человек на двух машинах, но пожар удалось потушить до их прибытия. Во время него погиб 45-летний мужчина, сейчас причина его смерти устанавливается, сообщает ТРК Терра.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
6 февраля 2020 22:17
Ранее суд арестовал пятерых экс-полицейских. По данным следствия, они могли подбросить журналисту наркотики. Закон
227
6 февраля 2020 21:49
Бенефициар холдинга «Самарский деловой мир» Алексей Шаповалов продолжил борьбу за обезвоживание «Космопорта». Закон
281
6 февраля 2020 21:38
Теперь под раздачу попал Сергей Комаров, экс-руководитель отдела управления финансов и ВЭД — его арестовал суд Самарского района. Закон
257
6 февраля 2020 18:35
Он получил 600 тысяч рублей. Закон
323
6 февраля 2020 17:07
Он провёл в колонии больше года. Закон
418
6 февраля 2020 16:56
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Закон
269
5 февраля 2020 22:28
Адвокат матери ребенка Ольга Лукманова заявила, что защита обжалует решение. Закон
306
Происшествия
7 февраля 2020 12:49
В салоне вспыхнула обшивка. Происшествия
109
7 февраля 2020 12:34
Авария с двумя погибшими произошла в конце января. Происшествия
110
7 февраля 2020 11:16
Сейчас он возвращен домой. Происшествия
119
Криминал
7 февраля 2020 13:44
Деньги были выплачены в счет возмещения нанесенного ущерба. Криминал
122
7 февраля 2020 09:44
До этого он ненадолго попросил гаджет у молодых людей. Криминал
138
6 февраля 2020 12:23
Тот от незаконного вознаграждения отказался. Криминал
188
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
580
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2350
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
895
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1972
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1501
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1102
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1098
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1611
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1622
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1919
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3045
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3615
Мероприятия