152 килограмма сыров и колбас изделий изъято с самарских прилавков

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Самарскими таможенниками совместно с Куйбышевской транспортной прокуратурой, Управлением Россельхознадзора по Самарской области, Управлением Роспотребнадзора по Самарской области из торгового оборота изъято 152 килограмма сырной и колбасной продукции, в том числе и санкционной.В соответствии с Указом Президента от 06.08.2014 г № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» в Самаре на территории рынка «Шапито» были проведены мероприятия по выявлению санкционной продукции животного происхождения.В результате проведенных таможенных осмотров помещений и территорий у двух индивидуальных предпринимателей были обнаружены сыры различных сортов производства Франции, Голландия, Германии, Италии, Финляндии, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации. Общая масса санкционных сыров составила 59,2 кг.Кроме того, были обнаружены 61 кг сыра и 32 кг колбасных изделий без маркировки и наличия ветеринарно-сопроводительных документов, весь товар был изъят из торгового оборота, сообщает пресс-служба Самарской таможни.