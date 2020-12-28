Жириновский назвал своих преемников

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил в интервью радиостанции "Говорит Москва" возможных преемников на своем посту, передает РИА Новости.

"Это губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель комитета по делам федерации Алексей Диденко", — заявил политик.

Среди более молодых членов партии, претендующих на пост главы ЛДПР, он назвал Бориса Чернышова из Рособрнадзора, Василия Власова, Елену Афанасьеву и Елену Строкову.

Жириновский подчеркнул, что выступает за омоложение и обновление партии. Средний возраст членов ЛДПР должен быть в районе 40 лет.

"Чтобы мог выступать на любых массовых мероприятиях, ведение дискуссий на любую тему, должен иметь руководящий опыт, быть общительным, добрым, какие-то элементы харизмы должны быть", — рассказал Жириновский.

При этом глава ЛДПР уточнил, что перечисленные кандидаты пока не готовы занять его место, поскольку им нужно набрать огромный массив знаний и обладать особыми качествами.

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко