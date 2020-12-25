Ёлки в ковид-госпиталях, подарки семьям медиков и ветеранам — добровольцы организуют праздник для тех, кому нужна поддержка

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Волонтерские центры «Единой России» в новогодние каникулы будут работать в обычном режиме.

Десятки тысяч активистов в разных регионах страны в оставшиеся до 31 декабря дни помогают создать новогоднее настроение там, где его не хватает. Волонтеры украшают ковид-госпитали, устанавливают елки во дворах больниц, передают в «красные зоны» праздничные продуктовые наборы.

В Самарской области местные отделения партии «Единая Россия» начали передавать новогодние ёлки, подарочные наборы и сладкие подарки в медицинские учреждения, где проходят лечение COVID-пациенты. Одними из первых к акции подключились – активисты и волонтёры партии, депутаты фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы.

«Мы с коллегами решили, что праздник у медиков обязательно должен быть. Для этого нужно создать особую атмосферу в больнице. Устраивая акцию по передачи новогодних подарков, мы от имени всех жителей Самарской области выражаем сердечную благодарность врачам, которые с начала пандемии, рискуя собственными жизнями, спасают самарцев и жителей области от страшного и коварного вируса. Мы поддерживаем медицинских работников, желаем здоровья, стойкости. Пусть новогоднее настроение войдёт в каждое лечебное учреждение, чтобы и медперсоналу, и пациентам было хотя бы немного радостнее в это сложное время», - рассказал руководитель объединенного волонтерского центра партии «Единая Россия».

Подарки получат не только медицинские работники, но их дети. Раздача подарков идет уже с 14 декабря. Я сам личном передаю поликлиникам Промышленного внутригородского района городского округа Самара сладкие гостинца к Новому году для детей медицинского персонала.

Дети тоже вносят свою лепту в поддержку докторов. Они рисуют праздничные картины, передают их со словами благодарности. «Спасибо Врачам», — это в настоящее время самое популярное словосочетание!

Без внимания не остаются и участники, инвалиды Великой Отечественной войны, которые в рамках всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!», получают продуктовые наборы.

В новогодние каникулы волонтерские центры продолжат работать в обычном режиме – обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому. В праздники помощь может понадобиться большому количеству людей, сказал, обращаясь к добровольцам и коллегам в ходе Социального онлайн-форума «Единой России» 14 декабря Председатель партии Дмитрий Медведев. И попросил волонтеров в эти дни «активно работать».

В регионе около полутора тысяч членов Партии задействовано в работе местных волонтерских штабов. И все они и в преддверии Нового года и в праздничные дни готовы помогать тем, кто в этом нуждается. На своем добровольческом посту будут и авто волонтёры, которые будут развозить дежурных врачей и лекарства.

Президент Владимир Путин, который также принял участие в форуме, отметил, что «Единая Россия» включилась самым активным образом в преодоление трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекцией, и это — чрезвычайно важная вещь. «Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов», — заключил Президент.

Волонтерские центры «Единой России» развернуты во всех регионах страны. Они объединяют более 90 тысяч добровольцев.