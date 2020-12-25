Виктор Кудряшов провел заседание координационного совета по вопросам прав потребителей

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На заседании координационного совета обсудили дополнительные механизмы защиты прав потребителей и внедрение обязательной маркировки товаров.

В пятницу, 25 декабря, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание координационного совета при Губернаторе Самарской области по вопросам прав потребителей.

В совещании приняли участие руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, заместитель председателя Координационного совета Светлана Архипова, руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области Антон Еремеев, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области Наталья Михайлова, руководители профильных министерств и ведомств региона, главы общественных организаций в сфере защиты прав потребителей.

«Пандемия затронула многие сферы жизни, повлияла на торговлю, транспортные перевозки, сферу культуры. Выросло число жалоб в надзорные органы, связанных с отменой турпоездок. В этих условиях потребителям особенно важно знать, что нужно делать, чтобы отстаивать свои права», - подчеркнул, открывая заседание, Виктор Кудряшов.

О новых правилах в области регулирования отношений между производителями и потребителями товаров и услуг, рассказала Светлана Архипова. В своем докладе она отметила, что в уходящем году Правительством РФ был оперативно и своевременно принят ряд нормативных документов, позволяющих решать вопросы, возникшие в условиях особой эпидемиологической обстановки. Новые правила позволяют, в частности, получать возврат денег за купленные авиабилеты в размере 100%, получать за отмененную бронь в гостинице гарантию оказания аналогичной услуги без доплаты или возврат денег в полном объеме. Аналогичные гарантии получили и те, кто оплатил билеты на несостоявшийся концерт или турпоездку, которая была отменена в связи с пандемией. Существенной мерой поддержки потребителей стала отсрочка по потребительским кредитам.

Роспотребнадзор фиксирует некоторый рост обращений, связанный с дистанционной торговлей: пока не все вопросы прав потребителей в этой сфере урегулированы с точки зрения права. В то же время, на сайте ведомства даны подробные разъяснения по вопросам прав потребителей и механизмов их защиты, своевременно публикуются новые нормативные акты и правила, регулирующие отношения поставщиков и потребителей товаров и услуг.

Ответы на многие вопросы граждане могут получить по адресу https://www.rospotrebnadzor.ru/feedback/new1.php

в разделе «Для граждан. Информационные ресурсы по защите прав потребителей».

«Рост числа обращений в надзорные органы отражает реальную ситуацию, которая сложилась в условиях пандемии. Считаю, что большую роль в регулировании отношений между поставщиками и потребителями услуг, наряду с Роспотребнадзором и общественными организациями, должны сыграть профессиональные ассоциации, в частности, объединения авиаперевозчиков и отельеров», - отметил председатель регионального кабмина.

В ходе заседания корсовета рассмотрели вопрос о внедрении обязательной маркировки товаров – онлайн-сервиса, разработанного в интересах потребителей и позволяющего проверять легальность приобретаемых продуктов, их безопасность для жизни и здоровья. Маркировка товаров обеспечит сокращение теневого рынка, повышение сбора налоговых платежей и таможенных сборов, снижение расходов на организацию контроля торговых организаций.

С 1 июля 2020 года система обязательной маркировки на российском рынке была введена в отношении всех лекарственных препаратов, табачной продукции, обуви, с 1 октября 2020 года - в отношении духов и фототоваров, с 1 ноября 2020 года – автомобильных шин и покрышек. С 1 января 2021 года вступает запрет на немаркированную продукцию на некоторые товары легкой промышленности (предметы одежды, постельное белье).

В настоящее время в режиме эксперимента идет отработка системы маркировки отдельных видов молочной продукции, упакованной воды, велосипедов и кресел-колясок.

В планах Правительства Российской Федерации – ввести к 2024 году маркировку практически на все виды потребительских товаров.

Маркировка представляет собой нанесение специального Data Matrix-кода на упаковку и внесение этой единицы товара в базу данных. Через приложение «Честный ЗНАК» любой гражданин сможет проверить легальность товара, а также сообщить об обнаружении нелегальной продукции. В приложении покупатель также может получить максимум информации о характеристиках и свойствах товара.