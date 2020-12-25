В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности

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25 декабря 2020 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участие в совещании, которое состоялось в формате видеоконференцсвязи, приняли представители Главного управления МЧС России по Самарской области, Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ГКУСО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, главы городских округов и муниципальных районов.

Основной темой заседания стал вопрос, касающийся мер по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий в предстоящие новогодние и рождественские праздники. Как отмечают специалисты, ежегодно во время осенне-зимнего периода увеличивается риск пожаров, связанных с использованием печного отопления, электронагревательных приборов. В связи с этим в некоторых муниципальных образованиях уже введены или вводятся в ближайшее время особые противопожарные режимы.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владислав Садовский рассказал о проведении Главным управлением операций «Жилище» и «Новый год». К настоящему времени взято на учет 29 объектов с массовым пребыванием детей, 56 мест реализации пиротехнических изделий. Он отметил, что органами государственного пожарного надзора было выявлено 7 нарушений требований пожарной безопасности на объектах, все они к настоящему времени устранены. В целях обеспечения пожарной безопасности в местах массовых гуляний организовано дежурство личного состава областного МЧС. На региональном уровне и в муниципальных образованиях на весь период праздничных выходных утвержден график дежурств ответственных лиц.

«Все вопросы взаимодействия отработаны. Надеюсь, что ничто не омрачит атмосферу праздников, но, тем не менее, мы должны быть готовы к любым ситуациям», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Председатель регионального Правительства поддержал инициативу Главного управления, которая касалась разработки Плана мероприятий о принятии дополнительных мер по снижению гибели несовершеннолетних на пожарах и водных объектах на 2021 год. «Инициатива нужная и своевременная. В этом году, к сожалению, произошло увеличение количества несчастных случаев на водных объектах, при этом значительная доля была с участием детей. Что касается пожаров, действия несовершеннолетних в силу отсутствия контроля со стороны взрослых, недостаточных знаний правил пожарной безопасности, могут являться причиной пожаров. Поэтому эта тема требует особого внимания», - считает первый вице-губернатор. План будет доработан в ближайшие дни и утвержден в начале следующего года.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова отметила, что в период новогодних праздников активизируется перемещение населения, увеличивается количество людей, использующих городской и пригородный общественный транспорт, растет число посещений торговых центров и магазинов, объектов культуры. Поэтому, на фоне сезонного подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ, а также в условиях продолжения распространения новой коронавирусной инфекции, по мнению руководителя областного Роспотребнадзора, необходимо усилить контроль за введенными в регионе ограничениями, в том числе соблюдением масочного режима и социального дистанцирования.

«Особенность нынешнего года такова, что мы живем в режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Эти вопросы регулярно обсуждаются на региональном штабе. И, безусловно, в период новогодних праздников особенно важно не снижать активности, контролируя соблюдение противоэпидемических мер, рекомендаций Роспотребнадзора», - обратился к главам муниципальных образований председатель областного Правительства.

На заседании комиссии также был рассмотрен вопрос о совершенствовании деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований Самарской области. По итогам работы главам муниципальных образований дано поручение проанализировать соответствие ЕДДС требованиям ГОСТ и предусмотреть соответствующее финансирование в муниципальных бюджетах на 2021 год, передает пресс-служба облправительства.