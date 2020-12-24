В национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» внесены изменения

122

Реализация Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» стала основной темой прошедшего накануне под председательством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции совместного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

В соответствии с целями и задачами развития страны, которые были уточнены и конкретизированы в июле 2020 года, правительство РФ скорректировало национальные проекты.

Изменения коснулись и нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», мероприятия которого в Самарской области реализует Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

По данным Минэкономразвития РФ, которое курирует данный нацпроект на федеральном уровне, более 6300 предприятий страны смогут повысить свою эффективность, участвуя в нацпроекте «Производительность труда». Это новое название нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», который теперь будет состоять из двух блоков – «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

С 2021 года реализация мероприятий проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» предполагается в рамках НП «Демография» с выделением соответствующего объема финансирования.

Осуществление аудита рабочих мест и переподготовки сотрудников в случае, если каких-то компетенций у них не хватает, начиная с 2021 года, будет возможно через Ворлдскиллс Россия.

Также со следующего года вместо жилищно-коммунальных хозяйств к нацпроекту смогут присоединиться предприятия торговли. Отменяются ограничения по выручке в 30 млрд рублей, поэтому участие в нем станет доступным для крупнейших компаний страны. Но нижняя планка для вступления в нацпроект повышается с нынешних 400 млн рублей до 800 млн рублей.

Оператор нацпроекта, Федеральный центр компетенций, сообщает о расширении пакета адресной поддержки. Теперь он будет включать такие направления, как «Цифровизация и автоматизация», «Стратегическое и операционное планирование», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг». При этом сама адресная поддержка предприятий в следующем году увеличится с 6-ти до 12-ти месяцев и будет доступна в 59-ти регионах, где созданы региональные центры компетенций.

«Увеличение срока поддержки позволит экспертам реализовать не один, а два потока-образца. Они смогут глубже оценить все процессы, которые влияют на конечную стоимость продукции и выработать более эффективные мероприятия для ее снижения», - говорит генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

По его словам, в 2021-ом году расширенной поддержкой смогут воспользоваться 35 предприятий. Производительность на них должна расти на 10% ежегодно в течение трех лет, в то время, как сейчас обеспечивается 5%-ный рост производительности в течение года.

Параллельно будут обучаться команды специалистов на самих предприятиях, чтобы продолжить начатую экспертами ФЦК и РЦК работу. Всего обучение инструментам бережливого производства пройдут 79,5 тысяч сотрудников предприятий и представителей региональных команд со всей страны.

В 2020 году Самарская область выполняет все показатели, установленные в рамках нацпроекта. В 2020 году, несмотря на проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, внедрение бережливого производства на предприятиях продолжалось и давало положительный эффект. Календарный год еще не закончился, а Самарская область уже достигла практически всех 15 показателей, установленных для региона.

«Одним из основных показателей является привлечение компаний. В настоящее время 93 средних и крупных предприятия базовых несырьевых отраслей экономики вовлечены в реализацию нацпроекта - это 110,7 % от планового показателя. На 54 предприятиях проекты по повышению производительности успешно реализованы. Внедренные на заводах принципы бережливого производства дают свои результаты, прежде всего по увеличению выработки. Причем, если для предприятий изначально был предусмотрен прирост выработки в первый год участия 10%, то по итогам работы наши предприятия показали куда более ощутимые результаты. В целом на предприятиях Самарской области, принявших участие в проекте, удалось добиться снижения времени протекания процессов на 47%, выработка увеличилась на 133%, вполовину снижены объемы незавершенного производства. И это только начало большой и важной работы,которую мы продолжим в следующем году», - рассказывает врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев.

По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наш регион в уходящем году стал участником налогового эксперимента, в рамках которого предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» предоставляется инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Благодаря этому предприятия могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств.

Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» региональные производители получают финансовую и консультационную помощь, налоговые льготы, доступ к льготным займам и другую господдержку. А значит, могут направлять больше средств на расширение и развитие компаний, увеличение зарплаты и улучшение условий труда своих сотрудников, передает пресс-служба облправительства.