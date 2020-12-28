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Самарец Александр Дорофеев занял пост министра в Хабаровском крае

28 декабря 2020 10:39
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Самарец Александр Дорофеев занял пост министра в Хабаровском крае

Пока он в статусе исполняющего обязанности. 

Еще один самарский чиновник занял высокий пост в Правительстве Хабаровского края. Глава региона - тоже уроженец Самары - Михаил Дегтярев назначил и.о. министра соцзащиты населения Александра Дорофеева. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

- Александр Дорофеев с 2001 года трудится на различных должностях муниципальной и госслужбы. До назначения работал замминистра соцзащиты населения Хабаровского края, рассказал Михаил Дегтярев, добавив, что в сферу деятельности чиновника входила работа с инвалидами, ветеранами и пожилыми людьми.

В 63 регионе Александр Дорофеев несколько лет трудился в администрации Самары. Был заместителем руководителя департамента соцподдержки и защиты населения, а также возглавлял управление по вопросам культуры и организации досуга населения. В последние годы Александр Дорофеев работал в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Напомним, ранее Михаил Дегтярев пригласил на работу в Правительство края Романа Мирошина и Юрия Ермошкина. Оба - уроженцы Самары. Первый занял пост министра транспорта, второй - министра культуры, сообщает Сова.инфо.

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Комментарии

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