"Работаю не ради похвалы": Дмитрий Азаров рассказал об ответственности за непопулярные, но жизненно важные решения

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эксклюзивном интервью sova.info рассказал о сложных решениях, которые ему зачастую приходится принимать, а также о возможной критике.



- Не за похвалу работаю. Я работаю для людей. Чувствую свою ответственность за каждого жителя Самарской области. За справедливость и продуманность принимаемых решений. И не все решения будут хвалить. Иногда нужно принимать жесткие решения, и мы их принимаем, - заявил Дмитрий Азаров. - Не в интересах меньшинства, а в интересах абсолютного большинства наших граждан. А критика будет всегда.



Как пример губернатор привел вопрос с дистанционным образованием.



- Мы обязаны ориентироваться в этой ситуации, если говорить про систему образования, на рекомендации эпидемиологов, инфекционистов, ведущих врачей. Которые понимают, где угрозы больше, а где меньше, - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Такие вопросы не решаются голосованием, уверен губернатор.



- Я обязан брать на себя ответственность, в том числе за непопулярные решения. Но эти решения будут обеспечивать безопасность жителей, развитие региона, - сказал Дмитрий Азаров. - Всегда выступал за справедливость и продуманность решений, и это самое трудное в работе - найти самое оптимальное.

Фото: sova.info