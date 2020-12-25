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Помогать тем, кто нас защищает
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Помогать тем, кто нас защищает

25 декабря 2020 20:09
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Самарский госпиталь для ветеранов войн получил 2 миллиона рублей на техническое оснащение медучреждения и материальную помощь сотрудникам «красной зоны».

«Спасибо врачам» звучало со сцены Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн неоднократно. Здесь чествовали настоящих героев: тех, кто стоит на страже жизни и здоровья наших соотечественников.

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн в середине октября был перепрофилирован в инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с пневмонией и COVID-19. Сейчас в Госпитале для ветеранов войн трудятся 328 медиков.  Лучшим из них сегодня вручили памятные подарки, благодарственные письма и наградные знаки Губернатора Самарской области «За служение людям».

По поручению Секретаря Самарского регионального отделения Партии Дмитрия Азарова, волонтерский центр ведет постоянную работу по привлечению благотворительной помощи для нужд медиков. Помочь госпиталю решили сотрудники одного из ведущих российских предприятий сельскохозяйственного машиностроения – «Евротехника». Они направили 1 миллион рублей на нужды самарского госпиталя.

Сегодня от Объединенного волонтерского центра Партии начальнику Госпиталя был передан сертификат на 1 миллион рублей. Эти деньги пойдут не только на техническое оснащение госпиталя, но и на поощрение врачей, рассказал главный врач Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Александр Каширин.

Еще одной приятной новостью стало вручение сертификата на 1 миллион рублей от члена попечительского совета Госпиталя, депутата Государственной Думы ФС РФ Виктора Казакова.  Теплые поздравления и слова благодарности передал руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Дмитрий Холин. Он процитировал слова депутата: «Мы должны всемерно помогать тем, кто нас защищает!» 

Начальник госпиталя Александр Каширин поблагодарил Виктора Казакова, отметив его вклад в развитие госпиталя на протяжении многих лет.

«Примите искренние слова благодарности и самые лучшие пожелания в новом году! Давайте сделаем так, чтобы в следующем году наш главный лозунг: «Когда мы вместе защищаем и помогаем – мы сила! -  стал девизом для всех. И тогда мы поистине непобедимы», - подытожил Дмитрий Холин.   

Главный врач Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Александр Каширин подчеркнул, что благодаря материальной помощи от Объединенного волонтерского центра партии и депутата Государственной думы Виктора Казакова, госпиталь ускорит техническое переоснащение и улучшит свою работу на благо всех жителей области, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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Комментарии

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