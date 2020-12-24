Майя Санду официально стала президентом Молдавии

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В Молдавии состоялась церемония инаугурации нового президента страны Майи Санду. С сегодняшнего дня она официально вступила в должность главы республики, передает Лайф.

— Каждый человек, который принял участие в выборах президента, сделал это с уверенностью, что жизнь станет лучше, нужно продолжить в том же духе, чтобы действительно изменить Молдавию, — приводит её слова РИА Новости.

Президент поблагодарила своих избирателей и добавила, что в рамках срока у неё много планов, для реализации которых необходимы сплочённость и взаимоподдержка. Под конец своей речи политик обратилась к гражданам на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках, сорвав аплодисменты.

— Буду действовать в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни и вселить уверенность в завтрашнем дне, — заверила Санду, говоря по-русски.

Фото: ТАСС / EPA / Лайф