Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником

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В пятницу, 25 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил ветеранов и сотрудников регионального управления МЧС с профессиональным праздником — Днём спасателя, а также 30-летием со дня образования министерства.

«Когда министерство создавалось, немногие могли предположить, насколько его помощь будет востребована. Девяностые годы обернулись​для всей нашей страны колоссальными изменениями. Когда рушились устои государства, правила и требования, а жизнь человека порой обесценивалась, спасатели и пожарные всегда приходили на помощь людям в кризисной или чрезвычайной ситуации, не считаясь с угрозами для собственной жизни, действовали решительно во имя и во благо человека. Хочу искренне поблагодарить всех ветеранов, которые стояли у истоков формирования нового на тот момент министерства», — обратился Глава региона к ветеранам службы.

Полковник внутренней службы Владимир Евдокимов долгие годы работал спасателем. Продолжает трудиться и по сей день. Он передает свои накопленные знания самым молодым сотрудникам, которые только пришли на службу. «Когда создавалось ведомство, конечно, было трудно. Работать спасателями шли люди разных профессий, и год за годом мы накапливали опыт, общаясь между собой, — вспоминает Владимир Евдокимов. — Сегодня требования совсем другие. Конечно, каждый спасатель чувствует беду сердцем. Но есть еще целый ряд требований: это и физическая подготовка, и знание теории по медицине, и основ психологии. Но и этого мало. Каждый, кто начинает свою деятельность, обязательно проходит занятия в учебном центре, где все знания оттачиваются на практике».

Полковник в отставке Николай Быков никогда не думал, что будет работать в пожарной охране. После службы в ракетных войсках он пошел работать на завод «Прогресс». «И так сложилась судьба, что я с 1985 года по 1993 проработал в отряде, который охранял крупнейшие наши предприятия авиационной промышленности, — рассказывает ветеран. — Затем перешел в кадровую службу. Хочу сказать, что работа — не для всех, она сложная и опасная. Когда я узнал, что по моим стопам пошли и два сына, я не стал их отговаривать. Старший — уже догнал меня по званию, а младший — только начинает свой путь спасателя».

Сегодня во всех территориальных подразделениях областного управления МЧС трудится более 4200 человек. В их распоряжении есть вся необходимая современная техника — всего 539 единиц. «Я помню первые автомобили ВАЗ 452 «Буханка». Сейчас, конечно, на службе совсем другие аварийно-спасательные машины, техника постоянно обновляется, — говорит ветеран ведомства Николай Костикин, который 27 лет спасал жизни людей. — И сами спасатели наиболее подготовленные и мобильные, — они оперативно реагируют на призывы людей о помощи».

Сегодня на плечах работников МЧС лежат обязанности по спасению людей при пожарах, наводнениях, ДТП, техногенных авариях и происшествиях на воде. В подразделениях МЧС Самарской области трудятся 4200 человек. На вооружении состоят 539 единиц техники. За последние 3 года материально-техническая база ведомства обновлена на 70%. Во многом это стало возможным благодаря поддержке Губернатора. Он поблагодарил всех спасателей за самоотверженный труд и спасенные жизни.

«Ваша работа требует высочайшего профессионализма, предельной собранности, умения быстро принимать единственно правильное решение в сложнейшей обстановке. И жители региона знают, что в МЧС трудятся высококлассные специалисты, готовые всегда прийти на помощь тем, кто попадает в беду. Спасибо за спасенные жизни, за здоровье людей, за безопасность в Самарской области», — обратился к сотрудникам ведомства Дмитрий Азаров.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко поблагодарил Губернатора за постоянное внимание, помощь и поддержку ведомства. «Профессиональный личный состав ежеминутно готов выполнять задачи любой сложности по спасению жизней и защите людей от чрезвычайных ситуаций. Спасибо вам за высокую оценку работы наших сотрудников и ветеранов», — сказал он.

Самым выдающимся спасателям и работникам пожарной охраны Глава региона вручил награды. «Вы люди такой профессии, которые де-факто совершают подвиги каждый день. Благодарю вас за служение людям и Отечеству», — отметил Дмитрий Азаров и пожелал спасателям оставшиеся до конца года дни завершить успешно, без серьезных происшествий.