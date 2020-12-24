Дмитрий Азаров отказался индексировать зарплаты чиновникам

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в итоговом интервью sova.info рассказал о том, какие индексации запланированы на будущий год.



Для работников учреждений, категории которых не отнесены к Указам Президента РФ 2012 года, с 1 января 2021 года губернатором принято решение об индексации на 5,5 %. Будут проиндексированы отдельные социальные выплаты на 3,6 % и пенсии - на 6,3 %.



- Могу сказать сразу: мы не планируем индексацию зарплат чиновников, - подчеркнул губернатор. - Абсолютному большинству жителей Самарской области сейчас непросто. Повышать зарплату чиновникам мы не будем. Мы эти средства направим на здравоохранение, социальные нужды, на то, что необходимо всему обществу.



Напомним, что с 1 января 2021 года на 5,5 % выше уровня 2020-го будет и минимальный размер оплаты труда. Он составит 12 792 рубля. В связи с этим ожидается и повышение заработной платы в реальном секторе экономики.

Фото: sova.info