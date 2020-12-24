Дмитрий Азаров не исключил смену ряда глав до конца 2020 года

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О кадровых решениях губернатор Самарской области рассказал, отвечая на вопросы журналистов sova.info.



В одних муниципальных образованиях уже произошли смены глав, в других - грядут перестановки.



- У нас произошли смены глав муниципальных образований. По разным причинам. Связано это и с моими визитами на территорию, с жесткими оценками, и с обращением людей, которые живут в тех или иных районах или городах. На мнение людей реагировать буду всегда, - заявил губернатор.



Дмитрий Азаров подчеркнул, что в некоторых случаях вновь назначенные главы муниципалитетов показывают результаты не хуже опытных управленцев.



- Совсем недавно отмечали сельские районы, которые показали лучшие результаты по итогам сельскохозяйственного года. Приятно было отметить Ставропольский район, где глава работает недавно, Кошкинский район, где главой стал бывший главврач Центральной районной больницы, - рассказал Дмитрий Азаров. - Мерило - результат. Уровень доверия, взаимодействие с людьми, сельскохозяйственными производителями позволяют выводить район в орбиту передовиков. Это действительно важно.



В самом конце года поменяли главу Большеглушицкого района.



- Для этого были свои основания. Думаю, что в ближайшие дни поменяются главы еще двух южных районов. По одному из них есть массовые обращения со стороны жителей и предпринимателей. Некоторые вещи говорят о том, что есть злоупотребление. Конечно, решение будет принято, - заявил губернатор.



При оценке эффективности применяются такие же показатели, что и для региональных команд со стороны федерального центра. Оценки эффективности областной команде по всем показателям Указов Президента страны даны.



- По итогам предыдущих полутора лет Самарская область показала лучшие темпы в ПФО по социально-экономическому развитию, - сказал глава региона.



Принимая ответственность за социально значимые решения на себя, Дмитрий Азаров требует аналогичной реакции и со стороны коллег. Так, недавно глава региона заявил, что на тех территориях, где будут фиксироваться регулярные нарушения эпидемиологической ситуации, могут быть введены локальные локдауны. Ответственность за это понесут в том числе и главы муниципалитетов.