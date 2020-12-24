Дмитрий Азаров назвал врачей и волонтеров главными героями 2020-го

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Губернатор рассказал об итогах уходящего года в эксклюзивном интервью sova.info.



Главными героями 2020-го, по мнению Дмитрия Азарова, являются врачи, волонтеры и все те, кто стоял и в настоящее время находится на передовой борьбы с коронавирусом. Из-за пандемии, по словам главы региона, многие из нас взглянули на привычные вещи совсем другими глазами.



- Вызов, с которым мы столкнулись, заставил мобилизоваться, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Каждый из нас ответственен не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Мы все ответственны друг за друга. В этом году мы это почувствовали как никогда. От того, насколько четко мы соблюдаем ограничения, требования и рекомендации врачей, зависит общественное здоровье.



В очередной раз глава региона поблагодарил медиков, врачей, медсестёр, санитаров и всех, кто защищает общественное здоровье и жизни людей.



В течение 2020 года в регионе оказывалась поддержка медикам и улучшалась система здравоохранения. Сегодня, в частности, на особом контроле находятся федеральные и региональные выплаты для медиков, работающих с COVID-пациентами. Помимо этого, таких работников обеспечивают горячим питанием, а в преддверии Нового года их ждёт праздничный ужин.



Отдельно глава региона поблагодарил волонтеров Самарской области.



- Всего у нас в области около 150 тысяч волонтеров. 10 тысяч из них включились в борьбу за жизни людей. Это и волонтеры-медики, и волонтеры-водители, да и просто молодые, современные и небезразличные люди, которые помогают старшему поколению, помогают тем, кто в помощи нуждается. Сходить в магазин, помочь по хозяйству, передать весточку родным и близким и так далее. Они принимают звонки от людей, которые просто нуждаются в общении. Спасибо этим замечательным людям, - сказал Дмитрий Азаров.



В Самарской области с марта этого года действует акция #МыВместе. Волонтерские штабы открылись во всех 37 муниципалитетах губернии. Работа добровольцев неоднократно отмечалась не только на региональном, но и на федеральном уровне.

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