Дмитрий Азаров: «Вызов 2020 года заставил мобилизоваться всех»

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В четверг, 24 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров рассказал об итогах уходящего года в эксклюзивном интервью Самарскому областному вещательному агентству. Глава региона ответил на вопросы об итогах работы, главных выводах борьбы с пандемией, и как области удается в непростое время удерживаться на лидерских позициях по целому ряду направлений.

Главными героями 2020-го, по мнению Губернатора, являются медики, волонтёры и все те, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. Глава региона поблагодарил врачей, медсестёр, санитаров и всех, кто защищает общественное здоровье и жизни людей.

«Вызов, с которым мы столкнулись, заставил мобилизоваться. Каждый из нас ответственен не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих. Мы все ответственны друг за друга. В этом году мы это почувствовали, как никогда. От того, насколько чётко мы соблюдаем ограничения, требования и рекомендации врачей, зависит общественное здоровье», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В течение 2020 года в регионе поддержка медикам оказывалась как на федеральном, так и на региональном уровне. Это касалось улучшения условий труда, закупки оборудования, поставки сизов, а также финансовых надбавок за особые условия труда. На постоянном контроле находятся федеральные и региональные выплаты для медиков, работающих с COVID пациентами. Помимо этого, по распоряжению Губернатора работников всех ковид-госпиталей обеспечивают горячим питанием, а в преддверии Нового года их ждёт праздничный ужин.

Среди важнейших итогов года Дмитрий Азаров назвал создание новых рабочих мест. Несмотря на объективные сложности и обеспечение мер безопасности для здоровья трудовых коллективов, в области удалось создать новые рабочие места и обеспечить работой порядка 10-ти тысяч человек.

Одним из главных показателей стала ситуация на АВТОВАЗе, где удалось избежать развития пессимистичных прогнозов. Ещё недавно производству предрекали серьёзный спад, в том числе снижение продаж на треть. Но после обращения Дмитрия Азарова к Президенту Владимиру Путину и последующей от руководства страны поддержки такого падения не произошло. Более того, несколько дней назад АВТОВАЗ запустил в производство обновленную модель LADA Niva Travel. Удалось избежать и прогнозов по неполной загрузке предприятия.

«В январе АВТОВАЗ будет работать на полную катушку. Ещё два месяца назад руководством завода планировалось перейти на сокращённую рабочую неделю. Но меры поддержки и внимание со стороны Президента страны, дополнительные средства, которые были выделены на реализацию программ «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», позволили основательно загрузить АВТОВАЗ работой», – рассказал Губернатор.

Также Дмитрий Азаров отметил, что ещё один крупный трудовой коллектив Самарской области – РКЦ «Прогресс» – справился со всеми поставленными задачами. Немаловажно, что в уходящем году все запуски наших самарских ракет прошли штатно.

«Я поздравляю с этим трудовой коллектив и всех жителей Самарской области, – сказал Дмитрий Азаров. – Замечательные результаты показывает и наше легендарное предприятие АО «Кузнецов». Двигатели НК-32 серии 2 вновь признаны одними из главных достижений авиации текущего года».

Ключевые предприятия области, по словам Главы региона, в этот непростой период полностью справляются с государственными задачами, а многие расширяют портфель заказов – как, например, сызранский «Тяжмаш».

«Это привело к тому, что в текущем году градообразующее предприятие Сызрани увеличило количество рабочих мест. Создано 200 новых вакансий на «Тяжмаше», – рассказал Губернатор. – В этом году ОЭЗ «Тольятти» вошла в тройку самых эффективных особых экономических зон в России. В том числе по созданию рабочих мест и привлечению выручки. Это очень важно».

Всего же на конец года в Самарской области будет открыто 14 новых производств. Кроме того, регион продолжает удерживать лидерские позиции и по государственно-частному партнёрству.

«Несмотря на текущую обстановку, мы продолжаем воплощать в жизнь все нацпроекты. Мы реализуем масштабные инфраструктурные проекты, которые определят развитие губернии на десятилетия вперёд. Самый крупный в сфере государственно-частного партнёрства – наш мост через Волгу. Никогда бы на него не нашли денег, если бы не включили голову и не привлекли бы инвесторов, не выстроили бы эту модель ГЧП. Мы три года подряд занимаем по этому показателю в стране лидирующие позиции. А по итогам 2019-го стали абсолютными лидерами», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

О том, что регион становится более экономически привлекателен и удобен для жизни, говорят и статистические данные. В этом году впервые за 10 лет появился прирост межрегиональной миграции.

Губернатор отметил, что раньше Самарская область «теряла» тысячи людей в борьбе «за таланты, умы, рабочие руки». Ещё недавно по 5-8 тысяч людей покидали регион ежегодно.

«Например, 2017-й год, межрегиональная миграция: Самарская область потеряла 5357 человек. 2018-й: – 4012 человек. 2019 год: – 1563 человека. И 9 месяцев 2020 года: +450 человек, – рассказал Губернатор. – Мы постепенно улучшаем инвестиционный климат, уровень благоустройства наших городов и сёл. Работы ещё – огромное количество. Непочатый край, я это понимаю. Но люди приезжают в Самарскую область и здесь остаются жить и работать. Это не субъективная оценка – это сухая статистика. Я осторожно к этому подхожу, понимая, что этот тренд мы должны ещё укрепить».

Дмитрий Азаров осторожно прокомментировал, что эта наметившаяся тенденция показывает уровень привлекательности субъекта РФ как для земляков, так и для жителей других территорий. Перспективные проекты, которые начаты в губернии, работают на статус всей Самарской области и обеспечивают её развитием на десятилетия вперёд. «Здесь должно быть комфортно и жить, и работать. И приток населения – лучший индикатор», – резюмировал Глава региона.

Также Губернатор рассказал о сложных решениях, которые ему зачастую приходится принимать, а также о возможной критике.

«Не за похвалу работаю. Я работаю для людей. Чувствую свою ответственность за каждого жителя Самарской области. За справедливость и продуманность принимаемых решений. И не все решения будут хвалить. Иногда нужно принимать жёсткие решения, и мы их принимаем, – заявил Дмитрий Азаров. – Не в интересах меньшинства, а в интересах абсолютного большинства наших граждан. А критика будет всегда».

Как пример Губернатор привёл вопрос с дистанционным образованием.

«Мы обязаны ориентироваться в этой ситуации, если говорить про систему образования, – на рекомендации эпидемиологов, инфекционистов, ведущих врачей. Которые понимают, где угрозы больше, а где меньше», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Такие вопросы не решаются голосованием, уверен Глава региона.

«Я обязан брать на себя ответственность, в том числе за непопулярные решения. Но эти решения будут обеспечивать безопасность жителей, развитие региона, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Всегда выступал за справедливость и продуманность решений и это самое трудное в работе – найти самое оптимальное», передает прасс-служба облправительства.