Дмитрий Азаров: в январе АВТОВАЗ будет работать на полную катушку

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Губернатор Самарской области в интервью sova.info сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам поддержке и вниманию к региону со стороны Президента страны удалось избежать развития пессимистических прогнозов на предприятии.

Так, например, по словам Дмитрия Азарова, ещё недавно АВТОВАЗу предрекали спад, в том числе продаж на 30 процентов. Но после обращения Дмитрия Азарова к Президенту Владимиру Путину и последующей от руководства страны поддержки такого падения не произошло. Более того, пару дней назад АВТОВАЗ запустил в производство и вернул в семейство ВАЗаобновленнуюмодель LADA Niva.

- В январе АВТОВАЗ будет работать на полную катушку, полную рабочую неделю. Еще два месяца назад руководством завода планировалось перейти на сокращенную рабочую неделю. Но меры поддержки и внимание со стороныПрезидента страны, дополнительные средства, которые были выделены на реализацию программ "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль", позволили основательно загрузить АВТОВАЗ работой, - рассказал губернатор.

Губернатор подчеркнул, что, решая производственные вопросы для российского автогиганта, все ответственные, и прежде всего руководство региона, думали о сохранении благополучия для семей работников завода.

- Ведь, что такое АВТОВАЗ? Это порядка 60 тысяч людей, занятых и на заводе, и в смежных отраслях автокомплектующих производств. С членами семей – это не менее 250 тысяч человек, жизнь которых напрямую зависит от стабильной работы АВТОВАЗа. Сохранение для людей стабильного заработка в это непростое время – ключевая задача власти, - сообщил Дмитрий Азаров.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС



