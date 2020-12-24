Дмитрий Азаров: "В этом году впервые за 10 лет появился прирост межрегиональной миграции"

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Губернатор Дмитрий Азаров в интервью "Самарскому областному вещательному агентству" сообщил данные по межрегиональной миграции. По словам главы региона, за 9 месяцев 2020 года впервые за много лет в этом вопросе удалось добиться положительной динамики.

– Это не субъективная оценка - это сухая статистика. Если говорить про межрегиональную миграцию, то здесь есть очень обнадеживающий меня тренд, - заметил Дмитрий Азаров. - Я осторожно к этому подхожу, понимая, что этот тренд мы должны еще укрепить.

Губернатор отметил, что раньше Самарская область "теряла" тысячи людей в борьбе "за таланты, умы, рабочие руки". Еще недавно по 5-8 тысяч людей покидали регион ежегодно.

- Например, 2017-й год, межрегиональная миграция: Самарская область потеряла 5357 человек. 2018-й: - 4012 человек. 2019 год: - 1563 человека. И 9 месяцев 2020 года: +450 человек, - проинформировал губернатор. - Мы постепенно улучшаем инвестиционный климат, уровень благоустройства наших городов и сел. Работы еще - огромное количество. Непочатый край, я это понимаю. Но люди приезжают в Самарскую область и здесь остаются жить и работать.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что эта тенденция показывает уровень привлекательности субъекта РФ как для земляков, так и для жителей других территорий. Перспективные проекты, которые начаты в губернии, работают на статус всей Самарской области и обеспечивают её развитием на десятилетия вперед.

- Здесь должно быть комфортно и жить, и работать. И приток населения – лучший индикатор, - резюмировал глава региона.

В Самарской области действуют не только федеральные меры поддержки родителей, но и ряд региональных программ. Кроме того, строятся новые детсады и спорткомплексы - создаются все условия для формирования здорового поколения. Так, на днях в Тольятти открыли новый спорткомплекс, в котором будут заниматься представители одного из самых зрелищных видов спорта.

фото: Яндекс.Новости