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Чудеса под Новый год - из «Коробки счастья»

25 декабря 2020 18:45
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Более 3 тысяч подарков для маленьких пациентов передадут в медучреждения региона в рамках акции «Коробка Новогоднего счастья».

Настоящие чудеса происходят в этой больнице круглый год, а не только на Рождество. Специалисты «Самарской Детской городской больницы № 2» не просто лечат детей, а возвращают к нормальной жизни и деток, и их родителей. Маленьким пациентам приходится проводить в больнице не один месяц: детский церебральный паралич и патологии опорно-двигательного аппарата требуют длительного лечения.

Несмотря на запрет, родители маленьких пациентов все-таки пришли посмотреть, каким новогоднем счастьем наполнены эти большие красные коробки. Игрушки, конструкторы, альбомы для рисования, наборы для творчества, развивающие игры, головоломки, куклы, книги – чего там только нет! Даже у взрослых разбегаются глаза.

Старт акции «Коробка новогоднего счастья» дал глава Октябрьского района Александр Кузнецов. Он поблагодарили медиков за их непростой труд, отметил, сколько сил и труда вкладывают они в каждого заболевшего малыша, пожелал всем присутствующим здоровья и радости. «Болеть всегда обидно, - сказал Александр Викторович, - а под Новый год – вообще несправедливо. Надеемся, что эти подарки порадуют детей и новогоднее настроение придет несмотря ни на что!"

Председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина отметила: «Вот такая коробка счастья на новогодние праздники должна быть у каждого. Тогда и выздоровление пойдет быстрее. И конечно, пусть новый год будет окрашен вот такими хорошими, радостными эмоциями и наполнен оптимистичными подарками».

Она пожелала здоровья родителям: «Вы – главная опора для ваших детей, которая помогает детям справится с болезнью. Пусть этот наступающий 2021 год будет более удачным. Как и дети, мы всегда верим в чудеса. А чудеса не заканчиваются, это вы вам гарантируем!»

Инициатор проекта «Коробки новогоднего счастья», региональный координатор «Центра поддержки гражданских инициатив» Роман Балтер напомнил: «За время борьбы с коронавирусной инфекцией мы забыли, что есть и другие заболевания. И иногда это продолжается не один месяц. В нашей новой реальности – масса ограничений. Особенно детям непросто: нет ни елок, ни праздников, ни новогодних утренников. Мы надеемся, что для ваших детей эти подарки станут тем маленьким счастьем, которое поможет им победить болезнь. И пусть они продолжать верить в чудеса, в Новый год, в Деда Мороза».

От отметил, что партийцы Октябрьского района – лидеры акции. И хотя никакого соревнования между муниципалитетами не существует, он очень признателен, что жителям района удалось собрать самое большое количество подарков. Особую благодарность за активное участие в сборе игрушек  Роман Балтер выразил депутату Октябрьского районного Совета депутатов Сергею Пичкурову.

Главный врач Самарской Детской городской больницы № 2 Наталья Чертыковцева тоже не осталась без подарка. Симпатичный кот Басик в медицинском халате теперь станет украшением кабинета доктора. Пользуясь случаем, Марина Геннадьевна передала медикам рисунки, которые в знак признательности медработникам нарисовали участники акции «Спасибо врачам говорят дети».

«Сегодня вы нам подарили настоящее новогоднее чудо. Мы не ожидали такого! Спасибо всем, кто собирал подарки для наших деток!» - мамы юных самарцев улыбаются из-под масок.

25 декабря первые «Коробки новогоднего счастья» переданы в Самарскую городскую детскую больницу № 2 и Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

Уже собрано более 3 тысяч подарков, которые будут переданы в 35 медицинских учреждений региона. Теперь на очереди - Самарский областной кардиоцентр, Самарская областная клиническая больница имени Середавина, Детская городская больница № 1 имени Ивановой. Туда отправятся новые «Коробки счастья».

Напомним, что «Центр поддержки гражданских инициатив» Сторонников Партии «Единая Россия» вышел с инициативой поддержать юных пациентов, которые вынуждены оставаться в больнице в канун новогодних праздников.

Акция «Новогодняя Коробка Счастья» проходит во всех 45 муниципалитетах Самарской области по поддержке Министерства здравоохранения Самарской области. Сто «Новогодних коробок счастья» были установлены для сбора игрушек и подарков маленьким пациентам в администрациях муниципальных и внутригородских районов, местных отделениях Партии. Принять участие может любой желающий, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

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Комментарии

Политика региона
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Более 3 тысяч подарков для маленьких пациентов передадут в медучреждения региона в рамках акции «Коробка Новогоднего счастья».
Чудеса под Новый год - из «Коробки счастья»
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