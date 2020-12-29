Членам Совбеза запретили иметь двойное гражданство и счета за границей

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Членам Совета безопасности России запретили иметь двойное гражданство и зарубежные счета, передает РБК. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что заместителем председателя Совбеза, его секретарем и членами совета могут быть только «не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».



Помимо этого, членам Совбеза запретили открывать и иметь счета, а также хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.



Ранее Путин подписал закон, предусматривающий лишение полномочий среди депутатов и сенаторов из-за наличия у них иностранного гражданства.



Также члены Совета Федерации досрочно лишатся полномочий в случае, если они не соблюдали требования о необходимом сроке проживания на территории соответствующего региона: пять лет непосредственно перед выдвижением или 20 лет в совокупности.



Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости / РБК