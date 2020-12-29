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Членам Совбеза запретили иметь двойное гражданство и счета за границей

29 декабря 2020 21:18
132
Также члены Совфеда досрочно лишатся полномочий, если они не соблюдали требования о необходимом сроке проживания на территории соответствующего региона.

Членам Совета безопасности России запретили иметь двойное гражданство и зарубежные счета, передает РБК. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что заместителем председателя Совбеза, его секретарем и членами совета могут быть только «не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Помимо этого, членам Совбеза запретили открывать и иметь счета, а также хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Ранее Путин подписал закон, предусматривающий лишение полномочий среди депутатов и сенаторов из-за наличия у них иностранного гражданства.

Также члены Совета Федерации досрочно лишатся полномочий в случае, если они не соблюдали требования о необходимом сроке проживания на территории соответствующего региона: пять лет непосредственно перед выдвижением или 20 лет в совокупности.
 

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости / РБК

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Комментарии

Политика региона
29 декабря 2020  23:59
С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода.
Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума
С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Политика региона
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29 декабря 2020  23:41
Мама детей поблагодарила депутата.
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Мама детей поблагодарила депутата. Политика региона
104
29 декабря 2020  21:18
Также члены Совфеда досрочно лишатся полномочий, если они не соблюдали требования о необходимом сроке проживания на территории соответствующего региона.
Членам Совбеза запретили иметь двойное гражданство и счета за границей
Также члены Совфеда досрочно лишатся полномочий, если они не соблюдали требования о необходимом сроке проживания на территории соответствующего региона. Политика региона
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