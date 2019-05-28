Значение соглашения между СО и ГК Ростех высоко оценили представители федеральных министерств и ведомств
28 мая 2019 19:16
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Значение соглашения между СО и ГК Ростех высоко оценили представители федеральных министерств и ведомств.
Замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников отметил:
«СО известна своей высокотехнологичной индустрией, связанной с авиацией,космосом, двигателестроением. В регионе есть очень сильные университеты, мы знаем о них, они становятся регулярно победителями различных конкурсов, которые организуют министерство, что очень важно - в университетах есть лаборатории, созданные с участием ведущих зарубежных ученых. Результаты интеллектуальной деятельности должны получить свое место и развитие в рамках высокотехнологичной индустрии. Мы уверены,что в рамках НОЦ как раз получится хороший взаимовыгодный сплав между наукой, образованием и индустрией. Мы ждем успешного развития НОЦа в СО, который сейчас на наших глазах образуется. Мы будем внимательно следить за результатами, которых наши коллеги будут достигать, СО несомненно будет пользоваться методической поддержкой нашего министерства».
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных подчеркнул, что заключенное соглашение приблизит СО к тому, чтобы она стала передовиком по созданию продукции, номенклатуры, которую важно реализовывать в рамках национальных проектов:
«Изучая номенклатуру продукции, которая производится в рамках национальных проектов, мы видим, что часть продукции производится российскими производителями, а часть требует совместной работы научных институтов и предприятий отрасли промышлености. В регионах создаются разные центры,связанные с объединением науки и промышленности,но центр такого уровня, с таким масштабным потенциалом пока я вижу впервые. Мы, безусловно, будем оказывать содействие и совместно реализовывать дорожную карту, которая будет подписана СО и ГК Ростех».
«В НОЦ, который создается в СО, привлекает,что сначала идет дело-происходит договоренность с Ростехом о том, чтобы объединить потенциал вузов и промышленности, а уже потом идет официальное оформление структуры. Хорошо, когда дело идет впереди формальностей», - отметил ученый секретарь Координационного совета по приоритетным направлениям научно-технологического развития Совета при Президенте РФ по науке и образованию Павел Гудков.
«Для региона это будет, безусловно, движение вперед, потому что сейчас в СО есть и хороший научный потенциал, есть университеты, есть промышленность, производство, в том числе представленное предприятиями Ростех, и объединение этих усилий, безусловно, должно дать синергитический эффект», - резюмировал Павел Гудков, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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