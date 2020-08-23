Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы в Белоруссии

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"Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц - новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели. Я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте". И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен", - заявил Зеленский, добавив, что при таком раскладе все было бы "спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю".17 августа украинский МИД заявил, что обнародованные результаты выборов президента Белоруссии не вызывают доверия в белорусском обществе, а Киев разделяет позицию в отношении них, выраженную Евросоюзом. Киев впервые в истории отозвал посла в Минске для консультаций в связи с событиями после белорусских выборов.