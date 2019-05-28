Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
28 мая 2019 23:19
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Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Соответствующий указ был опубликован во вторник на сайте украинского лидера, передает life.ru.
— Внести... изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины, — говорится в одном из положений документа.
Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили со скандалом был выслан из Незалежной в 2017 году по указу бывшего президента Петра Порошенко. До этого у него отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года.
К слову, сам Саакашвили, регулярно высказывающий симпатию Зеленскому, неоднократно изъявлял желание вернуться на Украину, чтобы увидеть друзей, консультировать молодёжь и читать лекции. Ранее он даже направил письмо в администрацию Зеленского с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
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