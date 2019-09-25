Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

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«Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни», — начал свое выступление Зеленский. По словам украинского президента, речь идет об украинце Василии Слипаке, который погиб в Донбассе, «защищая Украину от российской агрессии».Слипак — оперный певец, который выступал в самых престижных концертных залах Украины и мира, в том числе в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в Ковент-Гардене в Лондоне и Гранд-опере в Париже. «Вы все, возможно, слышали его потрясающее пение, но, к сожалению, больше вы его никогда не услышите. Из-за чего? Из-за какого предмета? — сказал Зеленский и достал пулю 12,7 мм калибра. — Я показываю вам этот предмет. Это предмет погубил его жизнь».Стоит такая пуля $10, «сегодня на нашей планете это стоимость человеческой жизни», заявил украинский президент.Василий Слипак погиб в Донбассе в июне 2016 года. Украинские СМИ писали, что он воевал в составе 7-го отдельного батальона добровольческого корпуса «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в России). На Украине Слипака посмертно наградили орденом «За мужество».Продолжая свое выступление, Зеленский заявил, что каждая страна, представленная на Генассамблее, имеет собственные проблемы. Однако, отметил он, «в современном мире не существует чужих войн». «Никто из вас не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы», — добавил Зеленский. Своей главной целью он назвал прекращение войны в Донбассе.17 сентября глава МИД Украины сообщил о так называемой формуле Зеленского по прекращению конфликта на юго-востоке Украины. Она подразумевает переход к неким «радикальным мерам», если проблема с войной в регионе не будет решена в ближайшее время. На ее реализацию Киев отвел год. Кроме того, отмечал Пристайко, украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.В своем плане по Донбассу украинский президент предложил развести силы сразу по всей линии соприкосновения, а не разводить войска на отдельных участках. Окончательное решение о разводе войск он назвал одним из главных шагов на следующей встрече в «нормандском формате».