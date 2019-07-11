Зеленский предложил люстрировать всех чиновников времён Порошенко

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— Предлагаю к перечню должностей, которые подпадают под люстрацию, добавить президента Украины, депутатов, главу Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО, руководителей оборонных ведомств, которые занимали должность с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года, — отметил Зеленский.Он добавил, что деятельность этих чиновников помимо общественной оценки в будущем получит также "справедливую юридическую".К такому решению Зеленского подтолкнуло увиденное за время его президентства. Он считает, что чиновник — это "безнадёжный диагноз".— Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые — на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!.. Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством, — отметил президент Украины.Фото из открытых источников