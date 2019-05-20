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Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

20 мая 2019 22:44
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Зеленский поблагодарил Вашингтон за помощь Киеву, назвал США примером для Украины в деле проведения реформ и попросил продолжать помогать в преодолении «российской агрессии».
Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации провел встречу с представителями Белого дома, прибывшими в Киев на инаугурацию нового президента Украины. Он призвал Вашингтон ужесточить санкции против России, говорится в сообщении пресс-службы украинского президента, передает РБК.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России», — обратился Зеленский к американской делегации. Он заметил, что «самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму» Киев не сможет. «Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку в сфере безопасности и назвал Америку примером для демократических реформ на Украине. «Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности», — заявил он.

В заключение Зеленский выразил надежду на встречу с Дональдом Трампом в ближайшее время.

В состав американской делегации, прибывшей в Киев, входят министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.

10 мая с просьбой об усилении антироссийских санкций к канцлеру Германии Ангеле Меркель обратился экс-президент Украины Петр Порошенко. необходимость усиления давления на Россию он обосновал выдачей российских паспортов в Донбассе.

В инаугурационной речи Зеленский говорил о необходимости возврата Крыма и Донбасса Украине. «И Крым, и Донбасс — это украинская земля. Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное — людей. И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши. Они украинцы», — сказал он с трибуны в Верховной раде.


Фото:   соцсети









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Комментарии



Политика региона
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Зеленский поблагодарил Вашингтон за помощь Киеву, назвал США примером для Украины в деле проведения реформ и попросил продолжать помогать в преодолении «российской агрессии».
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