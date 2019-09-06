Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией
6 сентября 2019 21:40
100
"В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", — сказал Рыбин в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.
При этом он отметил, что СБУ поставила процесс одновременного освобождения под угрозу срыва.
По данным юриста, по ситуации на 16:45 один гражданин России, которого должны освободить, остается в украинском СИЗО.
Адвокат призвал всех причастных соблюдать ранее достигнутые договоренности.
"Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть", — заключил Рыбин.
В другом видеообращении Рыбин уточнил, что, по его данным, из списка на взаимное освобождение исключили "гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича".
Накануне Владимир Путин заявил, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
6 сентября 2019 21:40
Накануне Владимир Путин заявил, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время. Политика региона
97
6 сентября 2019 21:06
В первую очередь Дмитрий Азаров приехал в Гимназию №1, чтобы оценить, насколько качественно укомплектован кабинет технологий в рамках реализации нацпроекта... Политика региона
114
6 сентября 2019 20:40
Владимир Путин раскритиковал авиакомпанию "Аэрофлот", которая ранее объявила о намерении отказаться от "плоских" тарифов, не меняющихся в течение... Политика региона
125
Выборы в Самарской области
30 августа 2019 13:23
Это связано с массовыми отпусками и уборкой урожая. Выборы в Самарской области
298
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1949
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1474
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
268
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
511
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
365
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
338
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
566
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1517
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
469
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2231
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
427
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
706
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
516
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
646
Мероприятия