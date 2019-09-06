Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией

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"В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", — сказал Рыбин в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.При этом он отметил, что СБУ поставила процесс одновременного освобождения под угрозу срыва.По данным юриста, по ситуации на 16:45 один гражданин России, которого должны освободить, остается в украинском СИЗО.Адвокат призвал всех причастных соблюдать ранее достигнутые договоренности."Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть", — заключил Рыбин.В другом видеообращении Рыбин уточнил, что, по его данным, из списка на взаимное освобождение исключили "гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича".Накануне Владимир Путин заявил, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.