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Новости /  Политика /  Политика региона  

Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета

9 ноября 2019 14:54
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Это не первое подобное высказывание со стороны политиков на Украине
Украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений, передает РИА Новости. С таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме, соответствующий ролик опубликован на странице Офиса президента в Facebook.

Зеленский отметил, что гости форума приехали в "действительно феноменальную страну", которая является "одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля".

"Украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp", - заявил глава государства.

По его словам, самым большим капиталом Украины являются ее жители. "Это тот самый made in Ukraine, которым мы гордимся и который предоставляет нам конкурентное преимущество", - добавил Зеленский.

При этом он заявил, что страна является "алмазом", требующим "огранки" из реформ и инвестиций для превращения в "настоящий бриллиант не только в сердце Европы, но и во всем мире".

Это не первое подобное высказывание со стороны политиков на Украине. Экс-президент страны Петр Порошенко также называл русского и американского авиаконструктора Игоря Сикорского "выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации". Также он причислял к украинскому наследию русского художника Ивана Айвазовского. А бывший глава МИД Украины Павел Климкин, в свою очередь, заявлял, что будет считать украинцем Александра Пушкина, так как великого русского поэта вдохновляли Крым и Одесса. 
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Комментарии



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9 ноября 2019  14:54
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