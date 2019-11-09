Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
9 ноября 2019 14:54
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Зеленский отметил, что гости форума приехали в "действительно феноменальную страну", которая является "одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля".
"Украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp", - заявил глава государства.
По его словам, самым большим капиталом Украины являются ее жители. "Это тот самый made in Ukraine, которым мы гордимся и который предоставляет нам конкурентное преимущество", - добавил Зеленский.
При этом он заявил, что страна является "алмазом", требующим "огранки" из реформ и инвестиций для превращения в "настоящий бриллиант не только в сердце Европы, но и во всем мире".
Это не первое подобное высказывание со стороны политиков на Украине. Экс-президент страны Петр Порошенко также называл русского и американского авиаконструктора Игоря Сикорского "выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации". Также он причислял к украинскому наследию русского художника Ивана Айвазовского. А бывший глава МИД Украины Павел Климкин, в свою очередь, заявлял, что будет считать украинцем Александра Пушкина, так как великого русского поэта вдохновляли Крым и Одесса.
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