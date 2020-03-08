Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими и сложными»

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«Знаете, говорят: идет как по маслу? Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», — сказал Зеленский.Он отметил, что, хотя переговоры проходят сложно, Украине все же удалось «разморозить ситуацию», добившись проведения «нормандского формата» спустя три года и вернув в рамках обмена с Россией и республиками Донбасса 111 человек.По мнению Зеленского, Россия и Украина могли бы стать партнерами, и он сам «хотел бы быть свидетелем этого не через сто лет». В то же время украинский лидер отметил, что он «не чувствует» Путина как партнера.Последний «нормандский саммит» с участием лидеров России, Украины, Франции и канцлера Германии прошел 9 декабря 2019 года. По его итогам стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям и договорились об обмене удерживаемыми лицами. Помимо этого, они условились о полном прекращении огня в Донбассе и разведении сил в трех новых пунктах в регионе до конца марта.Обмен между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками состоялся в декабре. Киев получил 76 человек, Луганску вернули 63 пленных, а Донецку — 60. Новый обмен по формуле «всех на всех» на Украине предложили провести уже в марте.Дата следующей встречи в «нормандском формате» пока не известна. В феврале Зеленский говорил, что постарается сделать все, чтобы саммит состоялся в апреле, однако глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что названный срок не является четко оговоренным. По его словам, сейчас оснований для проведения новой встречи нет, поскольку решения предыдущей еще не выполнены.Фото: Вячеслав Мадиевский / ZUMA / Global Look Press / РБК