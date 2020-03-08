Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими и сложными»
8 марта 2020 15:47
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«Знаете, говорят: идет как по маслу? Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», — сказал Зеленский.
Он отметил, что, хотя переговоры проходят сложно, Украине все же удалось «разморозить ситуацию», добившись проведения «нормандского формата» спустя три года и вернув в рамках обмена с Россией и республиками Донбасса 111 человек.
По мнению Зеленского, Россия и Украина могли бы стать партнерами, и он сам «хотел бы быть свидетелем этого не через сто лет». В то же время украинский лидер отметил, что он «не чувствует» Путина как партнера.
Последний «нормандский саммит» с участием лидеров России, Украины, Франции и канцлера Германии прошел 9 декабря 2019 года. По его итогам стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям и договорились об обмене удерживаемыми лицами. Помимо этого, они условились о полном прекращении огня в Донбассе и разведении сил в трех новых пунктах в регионе до конца марта.
Обмен между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками состоялся в декабре. Киев получил 76 человек, Луганску вернули 63 пленных, а Донецку — 60. Новый обмен по формуле «всех на всех» на Украине предложили провести уже в марте.
Дата следующей встречи в «нормандском формате» пока не известна. В феврале Зеленский говорил, что постарается сделать все, чтобы саммит состоялся в апреле, однако глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что названный срок не является четко оговоренным. По его словам, сейчас оснований для проведения новой встречи нет, поскольку решения предыдущей еще не выполнены.
Фото: Вячеслав Мадиевский / ZUMA / Global Look Press / РБК
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