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Защита прав пенсионеров, нарушения трудового законодательства, поддержка педагогов - Дмитрий Медведев провел прием граждан

11 декабря 2020 09:45
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Защита прав пенсионеров, нарушения трудового законодательства, поддержка педагогов - Дмитрий Медведев провел прием граждан

   Председатель «Единой России» дал поручения на разработку ряда законопроектов.

  Дмитрий Медведев провел прием совместно с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. К руководителям партии обратились восемь человек — каждый со своей проблемой, решать которые, по словам Дмитрия Медведева, нужно на федеральном уровне. Прямо в ходе приема он дал поручение фракции «Единой России» в Госдуме проработать ряд важных социальных инициатив. 

  В частности, о своих проблемах руководству «Единой России» рассказала пенсионерка из Архангельской области. Она — опекун двух несовершеннолетних детей, как пенсионер и жительница Крайнего Севера имеет право на оплату проезда к месту отдыха и обратно в соответствии с федеральным законом. Однако в Пенсионном фонде ей отказывают в этой льготе, ссылаясь на то, что та уже получает выплаты от органов опеки и попечительства, которые облагаются налогом и на которые начисляются страховые взносы.

            Председатель партии подчеркнул, что ситуация выглядит «абсолютно несправедливой».

            «Это миссия социальная. Это просто людей, которые такую серьезную работу ведут, как вы, демотивирует, обижает и создает проблемы», — сказал Дмитрий Медведев. Он поручил подготовить запрос в Пенсионный фонд для того, «чтобы эту ситуацию урегулировать, исключить подобные проблемы и в других регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

            Заведующая детским садом из Свердловской области предложила наделить педагогов приоритетным правом зачисления ребенка в детский сад, где работают его родители. Сейчас распределение мест в государственных и муниципальных дошкольных организациях происходит «автоматически».

            «Инициатива, действительно, позволила бы закрепить кадры — мне кажется, что это важно, чтобы приходили заинтересованные, болеющие душой за свое дело, любящие свою работу воспитатели», — сказал Дмитрий Медведев. По мнению Председателя партии, необходимо подумать над тем, как сформулировать в законе данную инициативу.

            «Давайте сформулируем такие предложения, а я дам поручения нашим коллегам — «Единой России» в Госдуме — их проработать», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

            Жительница Курганской области озвучила предложение о том, что банкам нужно информировать клиентов о судебных решениях, которые касаются списаний с их счетов. Она рассказала, как ресурсоснабжающая компания сняла с ее банковских карт сумму, многократно превышающую сумму задолженности. На возврат средств женщине потребовался почти месяц. 

            «Действительно, есть такие ситуации, когда снимают неправильно: или ни за что, или после погашения задолженности. Потому что ситуация может меняться – в один день документа нет, потом он появляется, но до банка сведения не доходят, и начинается «катавасия». Однако такое внесудебное взыскание, снятие денег с карт, не означает, что это нужно делать анонимно, не извещая плательщика», – согласился Дмитрий Медведев. Он поддержал обязательное информирование клиента со стороны банка при принятии решения суда. 

            Кроме того, по поручению Дмитрия Медведева парламентарии проработают еще ряд социальных инициатив. В частности, это поправки в Трудовой кодекс, которые пресекут возможность бесконечно перезаключать срочные трудовые договоры с некоторыми категориями работников — например, с журналистами и преподавателями вузов.

            Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, в целом подвел итоги декады приема граждан. Она, напомним, прошла с 1 по 10 декабря по всей стране и была приурочена ко дню создания партии. Приемы проводили депутаты всех уровней, сенаторы, губернаторы, секретари региональных отделений. За десять дней к ним обратились более 80 тысяч человек. Большинство вопросов носили социальный характер – поддержка врачей, обеспечение лекарствами, проблемы ЖКХ и благоустройства. Около трети проблем удалось решить оперативно, рассказал Андрей Турчак.  Остальные будут проанализированы для дальнейшей отработки на местном, региональном и федеральном уровнях.

            «Наибольшую активность по обращениям мы зафиксировали в Татарстане, Камчатском крае, Псковской области, Северной Осетии и Республике Алтай. Мы систематизировали вопросы, которые граждане на этих приемах задавали. По итогам будет подготовлена проблемная карта по каждому конкретному случаю обращения — и в том числе, по типовым, которые характерны для того или иного региона. Мы обязательно [их] в короткие сроки отработаем с исполнительной властью на уровне субъектов, а если их нужно будет решать и на федеральном уровне здесь, то обязательно будем обращаться в профильные министерства и ведомства», — сказал Андрей Турчак.

            Декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партии, проводится ежегодно с 2013 года. Дмитрий Медведев подчеркнул, что практика хорошо зарекомендовала себя, поскольку такие приемы «помогают людям».

            «Я надеюсь, что все те поручения, все те проблемы, с которыми люди в нашей стране обращались в приемные в течение этой декады, — они будут самым внимательным образом проанализированы органами исполнительной власти, а в тех случаях, когда речь идет о принятии нормативных решений, — и нашими коллегами в региональных органах законодательной власти, в Госдуме. Обязательно этот вопрос проработаем и с коллегами из Правительства», — резюмировал он.

         Руководитель Региональной Общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Самарской области Виктор Воропаев, подводя итоги декады приема граждан, отметил: «Работа с обращениями людей – это важнейшее направление деятельности партии «Единая Россия». Это показатель социального настроения общества, спектра проблем. А для нас это - руководство к действию. Чувствуешь огромное удовлетворение, когда удается решить какие-то вопросы, проблемы. Время показало, что «Единая Россия» - партия реальных дел. Мы как депутаты стараемся своими делами это подтверждать. И очень приятно получать слова благодарности за оказанную помощь». 

 

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Комментарии

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