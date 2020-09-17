Защита минимального дохода граждан от списания в счет долгов может начать действовать с 2021 года

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Законопроект подготовлен и проходит необходимые стадии согласования перед внесением.

Защита прожиточного минимума от списания в счет погашения долгов граждан станет одной из тем, на которой сконцентрируются в осеннюю сессию депутаты фракции «Единой России» в Госдуме и, в частности, члены комитета по труду социальной политике и делам ветеранов. Об этом сообщил ER.RU первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

«Суть поправок заключается в следующем: если в отношении человека возбуждается дело, связанное со списанием его средств за долги, то он будет иметь право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Там ему должны разъяснить, что у него есть право защитить положенный ему прожиточный минимум от списания. Затем в ФССП гражданин может указать один счет в одном банке, на котором ему будет оставляться установленная законом сумма», – рассказал Андрей Исаев.

Сейчас, по словам парламентария, на рассмотрении в Госдуме находится один вариант соответствующих поправок. Однако в «Единой России» разработали новый законопроект, который готовится к внесению.

«Мы в ближайшее время рассчитываем получить на него положительный отзыв Правительства и думаем в осеннюю сессию его принять во всех чтениях. С нового года закон может вступить в силу», – заявил Андрей Исаев.

Руководитель фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин рассказал, что региональные парламентарии планируют в ближайшее время досконально изучить данный вопрос. И речь здесь может идти не только о юридическом признании банкротства физического лица. Необходимо учесть в законопроекте все детали, ведь это особенно важно для социально незащищенных категорий населения.

Отметим, что инициатива «Единой России» предусматривает защиту не только средств пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий. Под действие поправок должны попасть, в том числе и люди, которые не получают социальную поддержку от государства: индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых сейчас имеющиеся средства могут списываться за долги «под ноль».

Напомним, речь о необходимости защиты от взыскания прожиточного минимума была поднята на совещании, которое прошло в начале августа на площадке «Единой России». Участвовавшие в нем руководители Минтруда, Минюста, Федеральной службы судебных приставов, профсоюзных объединений, а также главы ряда регионов и представители банков концепцию законопроекта партии поддержали.